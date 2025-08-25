Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kayou Ekspansi ke Pasar-Pasar Berkembang Lewat Debut di IBTE Indonesia

Senin, 25 Agustus 2025 – 13:36 WIB
Kayou Ekspansi ke Pasar-Pasar Berkembang Lewat Debut di IBTE Indonesia - JPNN.COM
Kayou tampil perdana di Indonesia International Baby Products & Toys Expo (IBTE Indonesia) 2025 pada 20 Agustus lalu dengan memamerkan koleksi produk terbaru. Foto: Kayou

jpnn.com, JAKARTA - Kayou, perusahaan terkemuka asal Tiongkok yang menghasilkan produk hiburan, kian gencar berekspansi global.

Pada 20 Agustus lalu, Kayou tampil perdana di Indonesia International Baby Products & Toys Expo (IBTE Indonesia) 2025 dengan memamerkan koleksi produk terbaru.

Langkah ini mencerminkan pendekatan terstruktur Kayou dalam membangun jangkauan global, serta memperluas strategi peluncuran produk di pasar global.

Baca Juga:

Sebagai merek unggulan di segmen pasar kartu permainan (trading card) Tiongkok, Kayou memilih Indonesia sebagai lokasi pameran pertama di pasar luar negeri, mencerminkan fokus dari rencana ekspansinya.

Dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa, 25% di antaranya berusia 18 dan 34 tahun audiens utama dari produk-produk Kayou.

Dengan basis demografi yang menarik, serta popularitas karakter berlisensi asal Jepang dan Tiongkok di pasar lokal, Indonesia menjadi basis yang mendukung produk hiburan dan koleksi (gaming collectible) di Asia Tenggara.

Baca Juga:

Di IBTE Indonesia, Kayou memamerkan lebih dari 20 karakter berlisensi kenamaan dunia, termasuk My Little Pony dan Naruto.

Kayou juga melansir koleksi produk pertama untuk audiens internasional, termasuk kartu koleksi Free Fire yang dikembangkan bersama Garena, serta kartu Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) yang diluncurkan bersama Moonton Games.

Pada 20 Agustus lalu, Kayou tampil perdana di Indonesia International Baby Products & Toys Expo (IBTE Indonesia) 2025 dengan memamerkan koleksi produk terbaru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kayou  IBTE Indonesia  Tiongkok  Game  MLBB 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp