Kayu Gelondongan Terbawa Banjir di Sumatera, Siapa yang Tanggung Jawab?

jpnn.com, JAKARTA - Muncul banyak kayu gelondongan yang hanyut saat banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah untuk mengusut kayu-kayu gelondongan yang terbawa banjir dengan membentuk tim investigasi.

“Kami mendorong agar pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri dari mana kayu itu, kenapa bisa hanyut di dalam bencana? Apakah ada pelanggaran? Apakah ada illegal logging (penebangan liar, red.)? Dan siapa pelakunya?” kata Daniel dikutip Minggu (30/11).

Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pembentukan tim investigasi diperlukan dan dapat berdampak secara positif kepada publik maupun pemerintah.

“Tentu ini akan melegakan hati masyarakat, dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya.

Menurut Daniel, jika tim investigasi dibentuk maka akan menjadi pengingat kepada pemerintah agar dapat mengantisipasi hal serupa di kemudian hari.

Daniel memandang bila pemerintah tidak dapat mengantisipasi hal tersebut dan ditambah anomali cuaca yang dinilai akan semakin kuat, maka bencana alam yang terjadi di masa depan dapat menghancurkan wilayah yang terdampak.

Sebelumnya, rekaman video yang diunggah di media sosial memperlihatkan kayu-kayu gelondongan yang hanyut terbawa aliran banjir.