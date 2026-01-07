Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

KBBI Bertambah 3.259 Entri Baru, Apa Saja? Cek Link Ini

Rabu, 07 Januari 2026 – 22:38 WIB
KBBI Bertambah 3.259 Entri Baru, Apa Saja? Cek Link Ini - JPNN.COM
KBBI bertambah 3.259 entri baru sehingga jumlah keseluruhan entri mencapai 210.595. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - KBBI bertambah 3.259 entri baru. Apa saja kata baru, bisa cek di link yang disediakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa).

Diketahui, Badan Bahasa telah memutakhirkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada Oktober 2025. Dalam pemutakhiran kali ini, KBBI menambahkan 3.259 entri baru sehingga jumlah keseluruhan entri mencapai 210.595.

Daftar entri baru tersebut dapat diakses secara terbuka melalui https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/Beranda/Pemutakhiran.

Baca Juga:

Pemutakhiran KBBI dilakukan secara berkala setiap enam bulan sebagai upaya responsif terhadap perkembangan kosa kata dan istilah yang tubuh di tengah masyarakat.

Dengan pembaruan dua kali setahun, KBBI diharapkan tetap menjadi rujukan kebahasaan yang relevan, akurat, dan mengikuti dinamika penggunaan bahasa Indonesia yang terus bergerak.

Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menegaskan bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak hanya berfungsi sebagai kamus preskriptif yang memuat aturan kebahasaan semata.

Baca Juga:

KBBI juga bersifat deskriptif, yakni mencatat kosakata sebagaimana digunakan oleh masyarakat, baik dalam bahasa formal maupun informal. Untuk melengkapi informasi tersebut, dalam entri KBBI terdapat label berupa singkatan yang menjelaskan ragam dan jenis kata tersebut.

Misalnya, ragam cak yang berarti ’percakapan’ untuk menjelaskan bahwa kata tersebut hanya digunakan dalam ragam percakpan yang informal dan tidak digunakan sebagai kata baku.

KBBI bertambah 3.259 entri baru sehingga jumlah keseluruhan entri mencapai 210.595, bisa cek di link ini

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KBBI  entri baru  kosa kata  Kamus Besar Bahasa Indonesia 
BERITA KBBI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp