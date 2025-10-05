Close Banner Apps JPNN.com
KDKMP Simalungun Go Digital, Kopmen Kana Dorong Sinergi Melalui Koperasi Manis

Minggu, 05 Oktober 2025 – 10:00 WIB
jpnn.com, SIMALUNGUN - Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, Henra Saragih mengatakan bahwa digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus digalakkan agar koperasi tampil modern dan berdaya saing.

Upaya ini diwujudkan melalui penerapan platform Simkopdes, atau Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Transformasi digital melalui Simkopdes ini merupakan pintu masuk dalam pengajuan kemitraan dan pinjaman bagi KDKMP,” ujar Henra dalam Workshop Percepatan Operasionalisasi KDKMP di Balei Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (4/10).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga, Kepala LPDB Perwakilan Sumatera Laode Karsid, para mitra usaha, dan 413 KDKMP Simalungun.

Henra menambahkan, pihaknya mengundang sejumlah mitra usaha potensial untuk menunjukkan bahwa pembinaan terhadap KDKMP dilakukan secara serius.

Melalui digitalisasi, pemerintah berharap program ini mampu menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Workshop tersebut juga bertujuan memberikan pemahaman teknis mengenai operasionalisasi KDKMP berbasis digital.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membangun jejaring kolaborasi antara KDKMP dengan mitra teknologi, pembiayaan, serta pemasok ritel. Selain itu, juga untuk mempercepat pencapaian target operasionalisasi 100 persen KDKMP di Kabupaten Simalungun,” tutur Henra.

TAGS   KDKMP Simalungun  kopmen Kana  koperasi  koperasi manis  Kementerian Koperasi dan UKM 

