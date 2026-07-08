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JPNN.com - Dahlan Iskan

KDKMP Tercinta

Oleh Dahlan Iskan

Rabu, 08 Juli 2026 – 06:17 WIB
KDKMP Tercinta - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Kian banyak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diresmikan. Sepulang ke tanah air nanti saya ingin segera melihat praktik bisnisnya.

Saya sudah tahu konsepnya: sangat bagus. Saya sudah tahu misinya: amat mulia. Saya sudah dengar ketatnya sistem pelatihan manajernya: sampai ada lima orang yang meninggal dunia.

KDKMP TercintaSejumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (25/6/2026). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.

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Saya pun akan memaklumi kalau pekerjaan pertama KDKMP sebatas "mengambil alih" penjualan barang-barang yang selama ini disubsidi pemerintah: gas tiga kilogram dan pupuk untuk petani miskin.

Itulah dagang yang paling mudah. Yang bahkan tidak perlu jiwa pedagang: jadi penyalur barang yang ditunjuk pemerintah dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah dan yang pasti tidak mungkin ada risiko ruginya.

Korbannya: pedagang kecil yang selama ini jadi penyalur gas tiga kilogram dan pupuk subsidi. Mereka kehilangan bisnis di sektor itu.

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Saya juga ingin tahu apa yang mereka lakukan setelah bisnis lama mereka diambil alih KDKMP. Saya yakin mereka akan menemukan bisnis lain. Itu karena jiwa mereka jiwa pedagang.

Pedagang itu tidak bisa nganggur. Otaknya jalan terus. Jatuh-bangun adalah bagian dari napas kehidupannya.

Kian banyak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diresmikan. Sepulang ke tanah air nanti saya ingin segera melihat praktik bisnisnya.

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TAGS   Dahlan Iskan  KDKMP Tercinta  KDMP  KDKMP  subsidi  gas tiga kilo  Disway  Disway hari ini 
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