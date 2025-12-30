KDM Bikin Aplikasi Pesaing Grab dan Gojek? Tawarkan Solusi Driver Lebih Sejahtera

jpnn.com, JAKARTA - Whuush Ojol bakal meramaikan persaingan ketat transportasi online berbasis aplikasi di tanah air.

Nama Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM yang sekarang menjabat Gubernur Jawa Barat mencuat di balik kemunculan platform yang menawarkan solusi driver lebih sejahtera dan keuntungan bagi pengguna jasa dengan tarif yang lebih hemat.

Narasi KDM bikin aplikasi pesaing Grab dan GoJek itu muncul lantaran Haji Mumu, sosok yang disebut-sebut salah satu orang kepercayaan Dedi Mulyadi memperkenalkan platform besutan PT Trans Go Indonesia itu.

Dalam video yang diunggah akun @whuushojol di TikTok, Haji Mumu memperkenalkan aplikasi Whuush Ojol dengan latar belakang suasana kampung KDM di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat

"Sekarang ada aplikasi baru yang namanya aplikasi ojol Whuush. Untuk para penumpangnya bisa hemat. Untuk drivernya ada potongan hanya satu persen," kata Haji Mumu, dikutip Selasa (30/12).

Dalam tayangan video tersebut, Haji Mumu mengajak khususnya masyarakat Jawa Barat yang belum memiliki pekerjaan tetapi punya kendaraan untuk segera mendaftar.

Pasalnya, platform ini menawarkan solusi driver lebih sejahtera karena potongan buat aplikator yang sangat kecil.

"Nah, ini di mana pun tidak ada (potongan hanya satu persen) buat ojol," imbuh Haji Mumu.