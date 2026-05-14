KDM Pastikan Perbaikan Jalan Batutulis Bogor Segera Dikerjakan

jpnn.com, KOTA BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, memastikan proyek perbaikan Jalan Batutulis di Kota Bogor segera dikerjakan dalam waktu dekat.

Kepastian ini disampaikan setelah proyek infrastruktur tersebut resmi memasuki tahapan lelang.

“Sudah kan, lagi proses lelang, sebentar lagi dikerjakan. PU itu. Tapi alokasinya sudah ada dan saya sudah dengar sudah dalam proses lelang, mungkin sebentar lagi. Aman itu,” kata Dedi.

Ia menilai persoalan yang terjadi di kawasan Batutulis tidak bisa dilepaskan dari kesalahan penerapan tata ruang dan pembangunan yang mengabaikan kondisi lingkungan.

Menurut dia, kawasan Batutulis seharusnya dipertahankan sebagai area hijau karena memiliki nilai sejarah sekaligus fungsi ekologis.

“Ketika ini misalnya dulu pusat Pajajarannya di sini, ya dimungkinkan dong nanti taman Batutulis yang hijau pohon, kenapa saja jadi longsor? Karena salah dalam penerapan tata ruangnya,” ujarnya.

Dedi mengatakan pembangunan infrastruktur ke depan harus mempertimbangkan lanskap dan tata letak kawasan agar tidak memicu kerusakan lingkungan.

Ia mencontohkan pembangunan jalan di kawasan Batutulis yang menurutnya dilakukan tanpa memperhatikan karakter wilayah.