Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

KDM Usul 70 Persen Pajak Tambang Kembali ke Desa, Ini Alasannya

Kamis, 14 Mei 2026 – 22:37 WIB
KDM Usul 70 Persen Pajak Tambang Kembali ke Desa, Ini Alasannya - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM dalam kunjungannya di Situs Batutulis, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/5/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan

jpnn.com, KOTA BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan skema pengembalian 70 persen pajak aktivitas pertambangan langsung kepada desa tempat tambang beroperasi. Tujuannya untuk memulihkan dampak lingkungan dan infrastruktur lokal.

Dedi diwawancarai seusai kunjungan di Situs Batutulis, Kota Bogor, Kamis, mengatakan skema tersebut diperlukan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat yang selama ini terdampak langsung aktivitas pertambangan.

“Rencana di saya pajak tambang itu harus 70 persen itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” kata Dedi.

Baca Juga:

Menurut dia, kebijakan pertambangan tidak hanya membahas pembangunan jalan khusus angkutan tambang, tetapi juga harus memikirkan masa depan masyarakat di wilayah tambang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah mengkaji keberlangsungan aktivitas tambang di Bogor, termasuk luas area tambang yang masih dapat beroperasi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

“Kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak,” ujarnya.

Baca Juga:

Dedi menjelaskan, setelah aktivitas tambang berakhir pemerintah juga harus menyiapkan arah pembangunan dan sumber penghidupan baru bagi masyarakat sekitar.

“Setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat,” kata Dedi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan skema pengembalian 70 persen pajak aktivitas pertambangan langsung kepada desa tempat tambang beroperasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gubernur Jabar  Dedi Mulyadi  Tambang  pajak tambang 
BERITA GUBERNUR JABAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp