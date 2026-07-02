Ke PIK & PIK2 Tak Harus Bawa Mobil Pribadi, Naik Transum Kian Banyak Opsi

jpnn.com, JAKARTA - Urusan transportasi untuk berlibur ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 kini tidak lagi identik dengan kendaraan pribadi. Sebab, saat ini transportasi umum alias transum menuju kawasan wisata, kuliner, dan hiburan tersebut kian beragam.

Opsi transum menuju PIK dan PIK2 mulai dari Transjakarta, shuttle kawasan, bus bandara, hingga travel dari Bandung. Keragaman pilihan itu memberi alternatif bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menikmati akhir pekan tanpa harus memikirkan biaya parkir, kemacetan, maupun perpindahan kendaraan yang rumit.

Salah satu akses yang bisa dimanfaatkan ialah Transjakarta rute T31 yang menghubungkan Blok M dengan PIK2. Rute itu menjadi pilihan warga Jakarta Selatan untuk menuju berbagai titik di PIK dan PIK2, termasuk area Pantai Pasir Putih, Aloha, NICE, Tokyo Riverside, hingga Shelter PIK2.

Selain menggunakan T31, masyarakat dari Jakarta Pusat dapat memanfaatkan rute 1A dari Halte Balai Kota menuju Pantai Maju. Ada pula layanan Royaltrans HC1 dari Halte Juanda-Istiqlal menuju kawasan Pantai Indah Kapuk.

Adapun warga Kelapa Gading, Cakung, dan Jakarta Timur bisa memanfaatkan layanan JR Connexion TREX yang menghubungkan Sedayu City Suites dengan PIK.

Pilihan itu cocok bagi masyarakat yang ingin menikmati makan siang, wisata kuliner, atau sekadar berjalan santai di kawasan pesisir tanpa membawa mobil.

Akses dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga tersedia melalui Shuttle APTrans PIK2. Layanan tersebut menghubungkan bandara dengan PIK2 serta sejumlah titik lain seperti BSD, Bintaro, dan Lebak Bulus.

Bagi wisatawan dari Bandung, Cititrans menyediakan perjalanan langsung menuju sejumlah titik di PIK2, antara lain Marketing Gallery PIK2 dan Tokyo Riverside.