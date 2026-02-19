Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Hikmah Ramadan

Keajaiban Luar Biasa di Balik Hadis soal Berpuasa

Kamis, 19 Februari 2026 – 11:39 WIB
Keajaiban Luar Biasa di Balik Hadis soal Berpuasa - JPNN.COM
Tarawih di Nurul Wathon, Pakansari. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - PEMILIK akun abdulmaa di Instagram berbagi ilmu Ramadan.

Abdulmaa mengungkap soal manfaat berpuasa untuk kesehatan, bukan sekadar demi agama.

"Rasa lapar saat berpuasa bukan sekadar ujian menahan nafsu, melainkan momen krusial saat tubuh mengaktifkan mode autophagy untuk memakan sampah seluler penyebab penyakit."

Baca Juga:

"Fakta sains pemenang Nobel makin membuktikan keajaiban di balik hadis Rasulullah SAW: 'Berpuasalah kamu, niscaya kamu menjadi sehat.'

Baca Juga:

"Jadi, nikmatilah setiap detik rasa laparmu, karena itu adalah tanda tubuhmu sedang bekerja keras membersihkan dan meremajakan dirinya sendiri dari dalam." (ig/jpnn)

jadi, nikmatilah setiap detik rasa laparmu berpuasa di Ramadan, karena itu adalah tanda...

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Berpuasa  hadis  Ramadan  Puasa Ramadan 
BERITA BERPUASA LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp