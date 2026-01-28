Keamanan Emosional Anak di Lingkungan Sekolah Penting Diperhatikan

Rabu, 28 Januari 2026 – 03:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tuntutan akademik yang kian tinggi, sekolah dan orang tua kerap berlomba mengejar nilai, ranking, dan target capaian.

Namun, di balik angka-angka tersebut, ada satu faktor penting yang sering luput diperhatikan, yaitu rasa aman dan kenyamanan emosional anak.

Pasalnya, tanpa itu, anak justru bisa kehilangan semangat di sekolah.

North Jakarta Intercultural School (NJIS) menempatkan kesejahteraan emosional sebagai faktor kunci dalam pembelajaran.

Head of School NJIS, Ezra Alexander menuturkan pembelajaran yang bermakna tidak bisa dilepaskan dari kondisi emosional siswa.

“Kami melihat belajar adalah proses yang lebih dari pencapaian akademik, tetapi juga sebagai pengalaman hidup anak di sekolah,” ujarnya.

Menurut Ezra, kurikulum memiliki peran besar dalam membentuk pengalaman tersebut.

Karena itu, NJIS memilih Kurikulum International Baccalaureate (IB), yang sejak awal dirancang untuk menyeimbangkan tantangan intelektual dengan refleksi dan rasa aman emosional.