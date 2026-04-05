JPNN.com - Politik - Legislatif

Keamanan Pasukan Perdamaian Dipertanyakan, Legislator: Pemerintah Harus Investigasi

Minggu, 05 April 2026 – 06:44 WIB
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut pemerintah harus mendorong dibukanya investigasi menyeluruh dari berbagai persoalan yang diterima pasukan perdamaian di Lebanon.

"Pemerintah harus segera mendorong investigasi yang menyeluruh, transparan, dan independen," kata Kang TB sapaan TB Hasanuddin melalui layanan pesan, Sabtu (4/4).

Belakangan, tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) kembali menjadi korban luka-luka akibat ledakan di El Adeisse, Lebanon Selatan pada Jumat (3/4).

Insiden itu menambah daftar panjang risiko yang dihadapi pasukan perdamaian Indonesia di wilayah konflik.

Selain tiga luka-luka, tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian dinyatakan gugur di Lebanon. 

Kang TB mengatakan perwakilan Indonesia di level global tidak boleh diam terhadap insiden yang diterima pasukan perdamaian. 

"Perwakilan Tetap RI di PBB perlu melayangkan desakan resmi kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekretariat Jenderal PBB untuk mengusut tuntas insiden ini,” ujar eks Sesmilpres itu.

Kang TB menekankan fokus investigasi harus memastikan ledakan di Lebanon menjadi dampak eskalasi konflik yang tidak disengaja atau justru bentuk pelanggaran hukum internasional.

Pasukan perdamaian  TB Hasanuddin  UNIFIL  PBB  PDIP 
