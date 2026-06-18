Keandalan Logistik Batubara Dinilai Penting bagi Stabilitas Pasokan Listrik

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tingginya kebutuhan energi nasional, keandalan distribusi batubara dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga pasokan listrik bagi sektor industri, bisnis, dan masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PLN, lebih dari 60 persen pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan batubara sebagai sumber energi primer. Kondisi tersebut membuat kelancaran rantai pasok batubara menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan.

Pengelolaan distribusi komoditas strategis itu pun membutuhkan koordinasi yang terintegrasi mulai dari kawasan tambang hingga pembangkit listrik agar pasokan tetap tersedia sesuai kebutuhan.

PT Oktasan Baruna Persada menjadi salah satu perusahaan yang terlibat dalam mendukung distribusi batubara ke sejumlah pembangkit listrik nasional sebagai mitra strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi.

Direktur PT Oktasan Baruna Persada, Tomi Hadi, mengatakan sektor energi memiliki peran penting dalam menopang aktivitas perekonomian nasional sehingga perusahaan terus melakukan pembenahan di berbagai lini operasional.

"Kami sadar betul bahwa sektor energi adalah tulang punggung perekonomian nasional. Ada banyak orang dari pelaku usaha hingga masyarakat umum yang menggantungkan hajat hidupnya ke performa kami," ujar Tomi.

Dia menambahkan perusahaan menerapkan prinsip continuous improvement dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, penerapan Good Corporate Governance (GCG), serta berbagai aspek strategis lainnya.

Menurut Tomi, proses distribusi batubara memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengelolaan di area tambang, transportasi darat, aktivitas di pelabuhan muat, hingga pengiriman melalui jalur pelayaran menuju pelabuhan bongkar.