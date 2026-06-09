Keanu AGL Sudah Diperiksa Terkait Kasus Umrah Hanania, Bagaimana Dengan Awkarin?

Selasa, 09 Juni 2026 – 18:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menjelaskan perkembangan pemeriksaan sejumlah selebritas Instagram (selebgram) yang dijadwalkan memberikan keterangan dalam kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyidik telah memeriksa Keanu AGL sebagai saksi pada Senin (8/6).

Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Keanu berlangsung sekitar empat jam dengan didampingi kuasa hukumnya.

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"Pada Senin, 8 Juni 2026, penyidik telah memeriksa Keanu Angelo alias Muhamad Miftahuda (KA/MM) sebagai saksi terkait perkara umrah PT Khazanah Tamma International/Hanania Group," ujar Budi Hermanto kepada awak media.

Dalam pemeriksaan tersebut, Keanu dimintai keterangan terkait kerja sama yang pernah dijalinnya dengan pihak Hanania Group.

Penyidik diketahui mengajukan sebanyak 28 pertanyaan kepada selebgram tersebut.

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Budi menjelaskan, materi pemeriksaan berfokus pada kerja sama endorsement, kontrak, fasilitas yang diterima, pembayaran, hingga legalitas biro perjalanan tersebut.

"Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan 28 pertanyaan yang pada pokoknya mendalami kerja sama endorse, kontrak, fasilitas, pembayaran, serta legalitas travel tersebut," tuturnya.