JPNN.com - Entertainment - Film

Keanu Reeves Ternyata Terlibat dalam Film Jepang Hidari

Senin, 18 Mei 2026 – 19:19 WIB
Aktor Keanu Reeves. Foto: Antara/X/Keanu Reeves

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Keanu Reeves akan terlibat dalam film aksi stop-motion Jepang yang berjudul Hidari.

Dia bakal bertindak sebagai pengisi suara untuk peran utama dalam film tersebut.

"Dari konsep awal hingga naskah yang telah dikembangkan, tim telah menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Film ini memiliki semua unsur yang dibutuhkan untuk menjadi film yang luar biasa, film yang sangat ingin saya tonton dan ingin saya ikuti," kata Keanu Reeves dilaporkan The Hollywood Reporter.

Adapun Hidari masih dalam tahap pengembangan dari sutradara Masashi Kawamura. Film tersebut merupakan pengembangan dari film pendek konsep viral Kawamura pada 2023 dengan judul yang sama, yang telah ditonton hampir 5 juta kali di YouTube sejak dirilis.

Hidari terinspirasi secara longgar oleh legenda Jingoro Hidari, seorang tukang kayu ulung yang hampir melegenda dari periode Edo Jepang.

Film itu mengikuti sang pengrajin saat kehilangan sosok ayah, tunangan, dan lengan kanannya karena pengkhianatan yang terkait dengan rekonstruksi rahasia Kastil Edo.

Dia kemudian menyalurkan kesedihannya menjadi balas dendam, menggunakan serangkaian lengan prostetik mekanik rancangannya sendiri bersama dengan teman kayu animasinya yang setia, Kucing Tidur.

Kawamura disebut juga terlibat dalam penulisan skenario film Hidari.

Sumber Antara

