JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kebahagiaan Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya Dikaruniai Anak Pertama

Selasa, 30 September 2025 – 01:01 WIB
Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya akhirnya dikaruniai anak pertama.

Istri Billy Syahputra, Vika Kolesnaya dikabarkan telah melahirkan bayi laki-laki di Alia Hospital, Jakarta Timur.

Kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh Manager Marketing Alia Hospital, Mareyke Soroinsong.

Baca Juga:

"Memang betul, istrinya Billy lahiran di Rumah Sakit Alia Hospital Jakarta Timur di sini," ungkap Mareyke Soroinsong, Senin (29/9).

Akan tetapi, pihak rumah sakit enggan bicara banyak mengenai anak Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan privasi pasien sehingga Billy Syahputra yang pantas menyampaikan.

Baca Juga:

"Jadi, silakan konfirmasi ke Billy atau keluarga terkait," ucapnya.

Mareyke Soroinsong hanya memastikan bahwa kondisi istri Billy Syahputra dan bayi dalam keadaan sehat.

