Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kebahagiaan Brandon Salim dan Istri Dikaruniai Anak Pertama

Rabu, 11 Februari 2026 – 18:26 WIB
Kebahagiaan Brandon Salim dan Istri Dikaruniai Anak Pertama - JPNN.COM
Brandon Salim bersama istrinya Dhika Himawan. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan selebritas Brandon Salim dan Dhika Himawan, yang baru saja dikaruniai anak pertama mereka.

Melalui akunnya di Instagram, Brandon membagikan sebuah potret hitam putih yang menampilkan sang istri tengah di atas ranjang rumah sakit, sambil menggendong buah hati mereka yang baru lahir.

Dalam unggahan itu, putra dari aktor Ferry Salim itu juga menuliskan keterangan singkat yang penuh dengan kebahagiaan.

Baca Juga:

"We did it! We are now daddy and mama," ujar Brandon Salim melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (11/2).

Kabar bahagia itu lantas mendapat sambutan hangat dari warganet maupun teman dari kalangan selebritas.

Salah satunya dari Jessica Mila yang terlihat memberikan ucapan selamat di kolom komentar.

Baca Juga:

"Congrats Dhika and Brandon," tulis Jessica Mila.

Adapun Brandon Salim dan Dhika Himawan resmi menikah pada 19 April 2025.

Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan selebritas Brandon Salim dan Dhika Himawan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   brandon salim  Dhika Himawan  Ferry Salim  Pasangan artis 
BERITA BRANDON SALIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp