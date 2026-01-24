Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Kebahagiaan Chen Yu Fei Tembus Final Indonesia Masters 2026

Sabtu, 24 Januari 2026 – 16:00 WIB
Kebahagiaan Chen Yu Fei Tembus Final Indonesia Masters 2026
Pebulu tangkis China, Chen Yu Fei saat berlaga pada ajang Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1). Foto: Dok. Yonex-Sunrise Indonesia

jpnn.com - Pebulu tangkis China, Chen Yu Fei tembus final Indonesia Masters 2026.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1) tunggal putri kelahiran 1 Maret 1998 itu melangkah seusai menumbangkan wakil Jepang, Nozomi Okuhara dengan skor 21-15, 24-22.

Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 tersebut mengaku senang mengingat final di turnamen BWF Super 500 menjadi raihan terbaik di awal tahun.

Tercatat wanita asal Hangzhou itu hanya mampu menjadi semifinalis pada Malaysia Open dan India Open 2026.

“Saya senang bisa meraih kemenangan di laga ini. Saya belum bermain maksimal karena banyak melakukan kesalahan sendiri,” ujar Chen.

Dengan kemenangan ini, peraih medali perak Asian Games 2022 itu akan jumpa wakil Thailand, Pitchamon Opatniputh.

Tunggal putri kelahiran 4 Januari 2007 itu melangkah ke partai puncak seusai mengatasi perlawanan wakil Malaysia, Letshanaa Karupathevan lewat pertarungan dua gim langsung dengan skor 21-15, 21-17.

Menarik ditunggu kiprah Chen Yu Fei pada final Indonesia Masters 2026.

Pebulu tangkis China, Chen Yu Fei tembus final Indonesia Masters 2026 seusai menang atas wakil Jepang, Nozomi Okuhara, Sabtu (24/1)

TAGS   Indonesia Masters  Indonesia Masters 2026  final  Chen Yu Fei  pebulu tangkis china  Final Indonesia Masters 
