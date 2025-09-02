Kebahagiaan Warga Desa Patramanggala Terima Program Bedah Rumah dari PIK2

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - PIK2 kembali melanjutkan program corporate social responsibility (CSR) dengan melakukan perbaikan rumah warga di Desa Patramanggala, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang.

Total ada 32 rumah dengan kondisi tidak layak huni kini disulap menjadi hunian yang lebih kokoh, aman, dan sehat.

Rumah-rumah yang sebelumnya berdinding bambu rapuh dan atap bocor kini berdiri dengan dinding permanen, jendela rapi, serta cat baru yang cerah.

Perubahan itu membawa suasana baru di desa, menumbuhkan semangat hidup bagi warga yang sebelumnya bertahun-tahun tinggal di rumah tak layak huni.

Romli, salah satu penerima program CSR tak kuasa menyembunyikan kebahagiaannya saat melihat rumah barunya.

“Dulu kalau hujan deras, kami selalu siap-siap dengan ember karena bocor di mana-mana. Sekarang rumahnya bagus, aman untuk keluarga. Rasanya seperti mimpi bisa punya rumah begini,” ujar dia.

Baca Juga: PIK2 Tebar Beasiswa Generasi Unggul lewat CSR Berkelanjutan

Warga lainnya, Soleh menuturkan betapa besar manfaat program tersebut untuk keluarganya.

“Rumah lama sudah miring dan sering membuat saya khawatir. Anak-anak pun tidak nyaman belajar. Alhamdulillah sekarang rumah sudah bagus, lebih sehat dan nyaman. Semoga program ini terus berlanjut untuk warga lainnya,” katanya.