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JPNN.com - Daerah

Kebakaran Besar Melanda Gunung Gombak Ponorogo

Selasa, 14 Juli 2026 – 13:11 WIB
Kebakaran Besar Melanda Gunung Gombak Ponorogo - JPNN.COM
Kondisi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Gombak atau Gunung Nglarangan, Desa Sukosari, Kecamatan Kauman, Ponorogo, Jawa Timur, yang diambil menggunakan drone. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 15 hektare kawasan hutan dan lahan sebelum berhasil dipadamkan petugas gabungan. ANTARA/HO-BPBD Ponorogo

jpnn.com, TULUNGAGUNG - Kawasan Gunung Gombak atau Gunung Nglarangan di Dukuh Karanggayam, Desa Sukosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dilanda kebakaran besar pada Senin (13/6) sore hingga Selasa dini hari.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo melaporkan api menghanguskan sekitar 15 hektare kawasan hutan dan lahan.

Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan kebakaran mulai terlihat pada Senin (13/7) sekitar pukul 15.00 WIB dan berhasil dipadamkan setelah petugas melakukan penanganan selama kurang lebih delapan jam.

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"Api berasal dari bagian bawah lereng kemudian menjalar ke atas. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan," kata Masun di Ponorogo, Selasa.

Menurut dia, kobaran api awalnya membakar sisi utara Gunung Gombak sebelum meluas ke arah barat dan timur, serta sebagian sisi selatan kawasan gunung tersebut.

Proses pemadaman dilakukan secara manual dengan melibatkan personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Perhutani, relawan, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.

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Petugas menggunakan peralatan sederhana seperti gepyok serta membuat sekat bakar untuk menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas.

"Pemadaman dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dan api baru benar-benar padam sekitar tengah malam. Petugas berjibaku selama kurang lebih delapan jam," ujarnya.

Selain Gunung Gombak, BPBD Ponorogo juga masih melakukan pendataan terhadap sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan lain di wilayah tersebut.

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TAGS   kebakaran  Ponorogo  Gunung Gombak  kebakaran hutan dan lahan 
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