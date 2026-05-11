Kebakaran di 1 Ilir Palembang Hanguskan 8 Rumah dan 1 Gudang

jpnn.com, ILIR TIMUR - Kebakaran terjadi di Jalan Sultan Agung, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Minggu (10/5/2026) malam.

Dalam waktu singkat, api melahap 8 unit rumah dan 1 gudang, hingga hanya menyisakan puing-puing bangunan.

Enzian Henry, warga setempat mengungkapkan bahwa rumah milik orang tuanya yang terbuat dari kayu habis dilalap si jago merah tanpa sisa dalam kurun waktu sekitar satu setengah jam.

"Semuanya habis dalam waktu kurang lebih satu setengah jam. Sekarang yang tersisa hanya arang," ungkap Enzian saat ditemui di lokasi, Senin (11/5/2026).

Menurut Enzian, saat kebakaran terjadi, dirinya sedang berada di luar rumah untuk beribadah.

Kabar tersebut pertama kali diterima saat mendapat telepon dari anaknya yang bekerja di Malaysia.

"Anak saya menelepon dan bilang rumah nenek terbakar. Awalnya saya tidak percaya, tetapi setelah dapat kabar dari keluarga lain, ternyata benar," jelasnya.

Ketika tiba di lokasi, Enzian mendapati rumah yang dihuni ibunya yang berusia 85 tahun bersama anggota keluarga lain sudah hangus. Beruntung, seluruh penghuni rumah berhasil diselamatkan sebelum api membesar.