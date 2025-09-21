Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Kalsel

Kebakaran di Banjarmasin Barat, 2 Orang Tewas, Salah Satunya Pelajar SMA

Minggu, 21 September 2025 – 14:59 WIB
Petugas BPBD Banjarmasin meninjau lokasi kebakaran untuk mendata dampak kebakaran di lapangan di Jalan Sepakat, Gang Berdikari Nomor 63 dan 62 RT 03 RW.01 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Minggu (21/9). Foto: ANTARA/HO-BPBD Banjarmasin

jpnn.com, BANJARMASIN - Kebakaran melanda pemukiman warga di Teluk Tiram, Banjarmasin Barat pada Minggu (21/9) siang.

Peristiwa tragis tersebut merenggut korban jiwa.

Dua orang dilaporkan meninggal dunia pada peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 12.00 WITA.

Dua orang korban meninggal dunia, yakni Nurdin seorang pelajar SMA Kelas 11 SMA dan Wahyudi (37).

Kedua korban meninggal sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Kepala Pelaksana BPBD Banjarmasin Husni Thamrin mengungkapkan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 12.02 WITA.

"Petugas gabungan langsung menuju lokasi dibantu relawan memadamkan api pukul 13.00-14.00 WITA, objek yang terbakar adalah permukiman,” kata Husni Thamrin.

Dia mengungkapkan titik koordinat kebakaran berada di -3,3389156, 114,5792028, tepatnya di Jalan Sepakat Gang Berdikari Nomor 63 dan 62 RT.03 RW.01 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat.

