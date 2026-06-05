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JPNN.com - Daerah

Kebakaran di Cideng Jakpus, Satu Warga Meninggal Dunia, 5 Luka-Luka

Jumat, 05 Juni 2026 – 08:50 WIB
Kebakaran di Cideng Jakpus, Satu Warga Meninggal Dunia, 5 Luka-Luka - JPNN.COM
Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran rumah terjadi di Jalan Citarum Nomor 49, RT 17/RW 01, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Jumat pagi.

Kepala Pelaksana Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengatakan satu orang meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka akibat kebakaran itu.

"Satu orang meninggal dunia akibat kebakaran tersebut," kata Marulitua.

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Menurut dia, peristiwa kebakaran tersebut dilaporkan pada pukul 04.48 WIB. Api dijinakkan oleh petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 06.45 WIB.

Sementara itu, berdasarkan data Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat, korban yang meninggal dunia tersebut bernama Tjhin Bun Siak berumur 80 tahun.

Petugas pemadam juga diketahui kesulitan dalam memadamkan api karena lokasi kejadian berada di permukiman padat dan akses menuju lokasi terbilang sempit.  (antara/jpnn)

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Seorang lansia meninggal dunia akibat kebakaran di Cideng, Jakarta Pusat. Selain itu, terdapat lima korban mengalami luka-luka.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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TAGS   kebakaran  lansia tewas  Rumah Terbakar  cideng  Jakarta Pusat 
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