JPNN.com - Daerah

Kebakaran di Grogol Petamburan, Diduga Akibat Tabung Gas Bocor

Senin, 15 Desember 2025 – 14:44 WIB
Kebakaran yang melanda tiga rumah di Jalan Dokter Makaliwe I RT 04 RW 07 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (15/12/2025). ANTARA/HO Gulkarmat

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak tiga rumah di Jalan Dokter Makaliwe I RT 04 RW 07 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, hangus terbakar, Senin.

Petugas pemadam kebakaran menduga kebakaran terjadi akibat kebocoran gas.

"Dugaan penyebab sementara, adanya kebocoran pada tabung gas saat memasak," kata Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Suheri saat dikonfirmasi.

Suheri mengatakan kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 06.46 WIB. Adapun objek yang terbakar adalah rumah tinggal.

"Objek yang terbakar tiga rumah tinggal," katanya.

Suheri menjelaskan kebakaran awalnya diketahui oleh salah satu warga yang melihat adanya asap tebal dari salah satu rumah warga yang terbakar.

"Sekitar pukul 06.46 WIB, warga yang melintas di sekitar TKP melihat asap membumbung tinggi dari salah satu rumah warga, kemudian lapor kepada Ketua RW dan langsung di laporkan kepada Satgas Grogol untuk segera ditindaklanjuti," kata Suheri.

Menurut keterangan warga, api dengan cepat merembet ke dua rumah lainnya karena hembusan angin.

