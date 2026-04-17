Kebakaran di Jakarta, Satu Keluarga Meninggal Dunia

jpnn.com - JAKARTA - Lima orang meninggal dunia dalam kebakaran yang melalap rumah di Jalan Rambutan Timur VI, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat (17/4) dini hari.

Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Barat Abdul Syukur menyebutkan kelima korban itu diduga meninggal dunia akibat terjebak kepulan asap saat kebakaran melanda tempat tinggal mereka.

"Korbannya lima orang, satu keluarga. Mereka terjebak asap," kata Abdul.

Menurut dia, api diduga berasal dari korsleting listrik yang terjadi di tiang listrik depan rumah korban. Api kemudian dengan cepat masuk ke dalam rumah ketika para korban tertidur.

"Yang terbakar rumah tinggal. Api diduga dari korsleting listrik di tiang listrik dan langsung masuk ke rumah," ujar Abdul.

Pihak pemadam mengaku kesulitan memadamkan api karena kondisi rumah korban yang digembok dari dalam dan dipasangi teralis besi.

"Kesulitannya, karena rumah itu digembok. Kami jebol paksa akhirnya untuk masuk ke rumah tersebut," tutur Abdul.

Setelah api padam, petugas langsung mengevakuasi seluruh korban dalam kondisi meninggal dunia.