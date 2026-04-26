Kebakaran di Lubang Buaya Jakarta Timur, Seorang Warga Meninggal Dunia

Minggu, 26 April 2026 – 20:30 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Seorang warga bernama Suharti (53) meninggal dunia setelah tempat tinggalnya di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, kebakaran pada Minggu (26/4) sore.

Petugas menjelaskan kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik atau arus pendek.

"Korban meninggal dunia atas nama Suharti, jenis kelamin perempuan, usia 53 tahun," kata Kepala Seksi Operasional Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid di Jakarta, Minggu (26/4).

Wahid mengatakan kebakaran rumah dan kontrakan terjadi di Jalan H.Umar, Kelurahan Lubang Buaya.

"Objek terbakar rumah dan kontrakan dengan luas kurang lebih 80 meter persegi," ujarnya.

Menurut dia, kebakaran dilaporkan pukul 15.50 WIB. Lalu, pukul 15.59 WIB, petugas pemadam kebakaran dengan 17 unit mobil damkar mulai beroperasi.

Wahid menjelaskan petugas yang terlibat, yaitu 85 personel. Api dapat dipadamkan pada pukul 17.12 WIB.

Wahid menambahkan berdasarkan kronologi dari keterangan saksi, api mulai terlihat dari atas rumah kontrakan yang terbakar.