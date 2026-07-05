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JPNN.com - Daerah

Kebakaran di Palmerah Jakbar Disebabkan Lagi Masak Ditinggal

Minggu, 05 Juli 2026 – 23:26 WIB
Kebakaran di Palmerah Jakbar Disebabkan Lagi Masak Ditinggal - JPNN.COM
Kebakaran melanda sejumlah rumah di permukiman warga Jalan Palmerah Utara III, RT 15/RW 08 Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (5/7/2026) malam. ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah rumah di permukiman warga Jalan Palmerah Utara III, RT 15/RW 08 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dilanda kebakaran, Minggu malam.

Kobaran api diduga berasal dari salah satu rumah warga yang dengan cepat membesar hingga menghanguskan sekitar lima rumah semipermanen.

"Awalnya saya enggak tahu, karena lagi di luar. Terus ditelpon keluarga bahwa ada kebakaran. Yang terbakar rumah Pak Beni, terus nyebar. Lima rumah lebih," kata warga bernama Rafi.

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Ia menyebutkan api pertama kali dipicu oleh kompor yang ditinggal dalam keadaan menyala.

"Katanya lagi masak, terus lupa ditinggal," tutur Rafi.

Adapun melihat kebakaran itu, warga sekitar beramai-ramai menyiram objek yang terbakar untuk mencegah perluasan.

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Sementara itu, Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Kota Jakarta Barat, Syaiful Kahfi menyebut bahwa pihaknya menerjunkan total 13 unit mobil damkar berkekuatan 65 personel untuk memadamkan kebakaran tersebut.

"Total pengerahan akhir, 13 unit dengan 65 personel," tutur Syaiful.

Sejumlah rumah di permukiman warga Palmerah dilanda kebakaran pada Minggu malam.

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TAGS   kebakaran  Palmerah  Jakbar  Kebakaran Rumah 
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