Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, 19 Unit Mobil Damkar Dikerahkan

Senin, 15 Desember 2025 – 11:05 WIB
Kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, 19 Unit Mobil Damkar Dikerahkan - JPNN.COM
Personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur memadamkan kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/12/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza

jpnn.com - JAKARTA - Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, kebakaran pada Senin (15/12) pagi.

Kepala Seksi Operasi Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid mengatakan laporan kebakaran diterima pada pukul 07.24 WIB dari warga yang datang langsung melapor.

Petugas bergerak cepat dan tiba di lokasi empat menit setelah laporan diterima. 

Baca Juga:

"Petugas kami tiba di lokasi pukul 07.28 WIB dan langsung melakukan pemadaman pada pukul 07.29 WIB,” kata Abdul saat dikonfirmasi, Senin (15/12).

Gulkarmat Jaktim mengerahkan 93 personel untuk memadamkan kebakaran yang melanda Pasar Induk Kramat Jati.

"Sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran dan 95 personel Gulkarmat Jakarta Timur kami kerahkan untuk memadamkan api," ungkapnya. 

Baca Juga:

Puluhan petugas tersebut berupaya memadamkan api yang menghanguskan kios buah di salah satu blok pasar tersebut. Abdul menjelaskan bahwa 19 unit mobil damkar terdiri dari 16 unit berasal dari Jakarta Timur, dua unit bantuan dari dinas, serta satu unit tambahan dari wilayah Jakarta Selatan.

Seluruh unit didukung oleh personel gabungan yang fokus melakukan pemadaman, pengamanan area, serta pengendalian agar api tidak menjalar ke kios lain.

Kebakaran terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 19 unit mobil damkar dikerahkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kebakaran  Pasar Induk Kramat Jati terbakar  kebakaran di pasar induk kramat jati  Damkar  Gulkarmat 
BERITA KEBAKARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp