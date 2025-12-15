Kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, 19 Unit Mobil Damkar Dikerahkan

jpnn.com - JAKARTA - Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, kebakaran pada Senin (15/12) pagi.

Kepala Seksi Operasi Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid mengatakan laporan kebakaran diterima pada pukul 07.24 WIB dari warga yang datang langsung melapor.

Petugas bergerak cepat dan tiba di lokasi empat menit setelah laporan diterima.

"Petugas kami tiba di lokasi pukul 07.28 WIB dan langsung melakukan pemadaman pada pukul 07.29 WIB,” kata Abdul saat dikonfirmasi, Senin (15/12).

Gulkarmat Jaktim mengerahkan 93 personel untuk memadamkan kebakaran yang melanda Pasar Induk Kramat Jati.

"Sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran dan 95 personel Gulkarmat Jakarta Timur kami kerahkan untuk memadamkan api," ungkapnya.

Puluhan petugas tersebut berupaya memadamkan api yang menghanguskan kios buah di salah satu blok pasar tersebut. Abdul menjelaskan bahwa 19 unit mobil damkar terdiri dari 16 unit berasal dari Jakarta Timur, dua unit bantuan dari dinas, serta satu unit tambahan dari wilayah Jakarta Selatan.

Seluruh unit didukung oleh personel gabungan yang fokus melakukan pemadaman, pengamanan area, serta pengendalian agar api tidak menjalar ke kios lain.