JPNN.com - Nasional

Kebakaran Hanguskan 20 Rumah di Benhil, 150 Jiwa Mengungsi

Senin, 17 November 2025 – 08:31 WIB
Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran menghanguskan 20 rumah tinggal di Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (16/11).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan itu membuat 150 orang terpaksa mengungsi.

"Lokasi pengungsi saat ini berada di GOR Tanah Abang," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Senin (17/11).

Dia menyebutkan kebakaran itu terjadi di Jalan Bendungan Hilir Nomor 118, RT.13/RW.6, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (16/11) malam.

Petugas mendapatkan laporan peristiwa tersebut pada Minggu (16/11) pukul 20.32 WIB dan langsung menuju lokasi kejadian.

Api dipastikan padam seluruhnya pada pukul 22.25 WIB.

"Selesai ditangani oleh 20 unit Gulkarmat (Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan), petugas BPBD, PMI, dan lainnya," ujar Yohan.

Akibat kebakaran tersebut, lanjut dia, 150 jiwa dari 33 kartu keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal.

