Kebakaran Hanguskan 9 Kontrakan di Cakung Timur, Kerugian Ditaksir Rp 250 Juta

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran menghanguskan sembilan unit kontrakan di Cakung Timur, Jakarta Timur, Rabu (3/12) malam.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jaktim mengungkap kerugian akibat kebakaran itu mencapai Rp 350 juta.

"Objek yang terbakar rumah semi permanen dengan luas sekitar 500 meter persegi milik Pak Amin, Pak RT 08. Akibatnya, total kerugian mencapai Rp 250 juta," kata Kepala Seksi Operasional Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (4/12).

Dia menyebutkan informasi kebakaran itu disampaikan oleh salah satu warga sekitar melalui pusat panggilan (call center) layanan darurat Dinas Gulkarmat DKI Jakarta sekitar pukul 20.14 WIB.

Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) bersama dengan satu unit pemadam kebakaran untuk pengerahan awal.

"Kami terima kabar pukul 20.14 WIB, terus tiba di lokasi sekitar pukul 20.26 WIB. Awal pemadaman kami lakukan pukul 20.27 WIB," ujar Abdul Wahid.

Dia mengatakan api dapat dilokalisir pukul 20.50 WIB. Waktu pendinginan sekitar pukul 20.59 WIB dan status kebakaran dinyatakan selesai pukul 21.48 WIB.

Sebanyak 60 personel Sudin Gulkarmat Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan kebakaran rumah tersebut. "Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 personel Gulkarmat Jakarta Timur kami kerahkan untuk memadamkan api di rumah tersebut," ucap Abdul.