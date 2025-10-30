Kebakaran Hanguskan Rumah di Asrama Polri Kramat Jati Jaktim

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran menghanguskan satu unit rumah di kompleks Asrama Polri, Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur (Jaktim) sekitar pukul 16.29 WIB.

"Objek yang terbakar Asrama Polri Kelurahan Kramat Jati. Kami terima berita sekitar pukul 16.29 WIB dari salah satu anggota penyedia jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP)," kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Petugas Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Timur langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) bersama satu unit pemadam kebakaran untuk pengerahan awal.

Baca Juga: Pengendara di Kramat Jati Dikeroyok Sekelompok Orang Diduga Anggota Ormas

Unit pertama tiba di lokasi pada pukul 16.39 WIB dan langsung melakukan pemadaman. Proses pemadaman dimulai satu menit kemudian.

Sebanyak enam unit mobil pemadam dengan 30 personel dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar rumah tinggal di lingkungan asrama tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, status kebakaran masih dalam proses pemadaman dengan kode siaga merah.

Belum diketahui penyebab kebakaran maupun adanya korban dalam peristiwa tersebut.

"Untuk sementara masih dalam proses pemadaman dan pendataan di lapangan," ujar Wahid.