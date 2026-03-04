Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kebakaran Hebat di Inhil, 26 Rumah Terbakar Termasuk Kantor Polsek dan Koramil

Rabu, 04 Maret 2026 – 22:03 WIB
Penampakan api yang melahap permukiman warga di Kelurahan Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - INDRAGIRI HILIR - Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kelurahan Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Selasa (3/3)

Sebanyak 26 unit rumah hangus terbakar, termasuk kantor polisi dan TNI di wilayah tersebut.

Api dengan cepat membesar karena sebagian besar bangunan di kawasan tersebut terbuat dari kayu dan papan.

Kondisi itu diperparah oleh tiupan angin kencang sehingga api dengan mudah merambat ke bangunan lain.

Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Junaidi Ismail mengatakan selain rumah warga, api juga membakar kantor Polsek Concong dan kantor Babinsa atau Koramil TNI di wilayah tersebut.

“Benar. Kejadiannya Selasa, 3 Maret 2026 pagi. Selain rumah warga, api juga membakar Mapolsek Concong, kantor Babinsa TNI, serta tujuh unit gudang. Kemudian tiga rumah lainnya mengalami kerusakan akibat dampak kebakaran,” kata Junaidi Rabu (4/3).

Meski kebakaran cukup besar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Menurut Junaidi, pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 07.30 WIB dari Camat Concong.

