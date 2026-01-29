Kebakaran Hebat di Tolikara, 100 Bangunan Jadi Abu, Ratusan Warga Kehilangan Tempat Tinggal

jpnn.com, TOLIKARA - Kebakaran hebat menghanguskan sedikitnya 100 bangunan di Distrik Karubaga, Ibu Kota Kabupaten Tolikara, Papua pada Rabu (28/1/2026).

Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito mengatakan polisi saat ini menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan.

"Penyelidikan terkait kebakaran yang terjadi Rabu (28/1) dilakukan penyidik Polres Tolikara untuk memastikan penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 100 bangunan, termasuk rumah warga. Masyarakat tetap waspada dan tidak terprovokasi karena penyidik masih melakukan penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito di Jayapura, Kamis.

Dia mengatakan dari laporan yang diterima terungkap kebakaran itu terjadi disekitar wilayah Giling Batu hingga pertengahan Kogome, Distrik Karubaga, dan menghanguskan seluruh bangunan yang ada di kawasan tersebut.

Meluasnya lokasi yang terbakar akibat tiupan api yang cukup kencang dan terbatasnya sarana pemadam kebakaran hingga dengan cepat meluas.

Agar kebakaran tidak makin meluas, ekskavator dikerahkan untuk membongkar bangunan di sekitarnya agar api tidak semakin meluas.

"Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang kerugiaannya diperkirakan mencapai Rp 22 miliar, " kata Kombes Cahyo Sukarnito.

Karubaga adalah sebuah distrik yang juga merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota dari kabupaten Tolikara, di kawasan dataran tinggi provinsi Papua Pegunungan, Indonesia.(antara/jpnn)