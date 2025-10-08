Kebakaran Lahan di Aceh Barat Meluas, BPBD: Upaya Pemadaman Masih Terus Dilakukan

jpnn.com - MEULABOH - Kebakaran lahan di Desa Suak Raya dan Ujung Beurasok Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh terus meluas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat mencatat luas kebakaran lahan yang terjadi di Desa Suak Raya dan Ujung Beurasok Lapang, sudah mencapai 1,1 hektare.

Adapun luas kebakaran lahan yang saat ini terpantau yaitu di Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, mencapai sekitar satu hektare, dari sebelumnya 0,7 hektare

Sementara, luas kebakaran lahan yang terjadi di Desa Lapang Dusun Ujong Beurasok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, saat ini tercatat sekitar 0,1 hektare.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Aceh Barat Teuku Ronal Nehdiansyah mengatakan bahwa saat ini upaya pemadaman api masih terus dilakukan.

“Teman-teman masih bekerja di lapangan,” kata euku Ronal Nehdiansyah kepada wartawan di Meulaboh Rabu (8/10).

Sebagai upaya memudahkan pemadaman api di dua lokasi kebakaran, pihaknya mengerahkan sejumlah armada di antaranya satu mobil Isuzu D-Max, satu armada pemadam kebakaran (damkar) 013. Kemudian, satu mesin Robin, satu mesin Kohler, drone, dan sarana pemadam lainnya.

Adapun unsur yang terlibat dalam upaya pemadaman api di lokasi kebakaran lahan, kata dia, terdiri dari personel BPBD Aceh Barat, personel pemadam kebakaran Regu II Mako BPBD Aceh Barat, TNI/Polri, relawan RAPI, serta masyarakat.