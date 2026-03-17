Kebakaran Lahan di Kawasan Merbau Pelalawan Sudah Berhasil Dikendalikan

jpnn.com, PELALAWAN - Kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Desa Merbau dan hutan Merbau, Kabupaten Pelalawan, Riau, telah berhasil dikendalikan melalui upaya bersama berbagai pihak di lapangan.

Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan proses pendinginan lahan guna memastikan tidak ada lagi titik panas yang berpotensi menimbulkan kebakaran kembali.

Humas Koperasi Riau Tani Berkah Sejahtera (RTBS) Edi Maskur menyampaikan bahwa kondisi cuaca panas serta angin yang cukup kencang pada saat kejadian menjadi faktor yang mempercepat merambatnya kebakaran di area lahan.

“Alhamdulillah kebakaran lahan saat ini sudah dapat dikendalikan dan tim masih terus melakukan proses pendinginan di beberapa titik untuk memastikan situasi benar-benar aman,” ujar Edi Maskur.

Dalam peristiwa tersebut, satu unit alat berat excavator milik Koperasi Riau Tani Berkah Sejahtera (RTBS) terdampak terbakar, serta sebagian area kebun yang sebelumnya telah dilakukan proses stacking dan penanaman juga terdampak.

Pihak RTBS menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penanganan kebakaran di lokasi, di antaranya dari unsur TNI, Polri, masyarakat setempat, Tim PT Arara Abadi, Tim PT Adei, PT Serikat Putra, Gapoktan Merbau, Tim Manggala Agni, serta Tim KLHK Riau, yang bersama-sama melakukan upaya pemadaman hingga kebakaran dapat dikendalikan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama membantu proses penanganan kebakaran di lapangan, termasuk pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu,” tambahnya.

Sebagai langkah ke depan, Koperasi Riau Tani Berkah Sejahtera (RTBS) akan terus meningkatkan pengawasan, kesiapsiagaan, serta upaya pencegahan kebakaran lahan, khususnya pada kondisi cuaca panas dan angin kencang.