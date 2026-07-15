Kebakaran Lahan di Kubu Rohil Capai 7,5 Hektare, Tim Manggala Agni Dumai Gencar Lakukan Pemadaman

jpnn.com, PEKANBARU - Petugas Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera berhasil menjinakkan 4 hektare kobaran api dari total 7,5 hektare lahan gambut yang terbakar di Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Kepala Balai Dalkarhut Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan bahwa karhutla tersebut terjadi di Kepenghuluan (desa) Sungai Segajah Jaya, Kecamatan Kubu. Pemadaman telah dilakukan selama dua hari oleh Manggala Agni Daerah Operasi Dumai.

"Luas kebakaran 7,5 ha, total luas yang dipadamkan pada hari kedua mencapai 4 ha. Yang terbakar vegetasi ilalang, semak belukar, dan kelapa sawit dengan jenis tanah gambut," katanya dalam keterangan yang diterima di Pekanbaru, Rabu.

Selain satu regu Manggala Agni Daops Dumai, pemadaman juga dilakukan TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rokan Hilir, Masyarakat Peduli Api Sungai Segajah Jaya, dan warga sekitar. Selain itu juga dibantu operasi udara melalui helikopter waterbombing.

"Kebakaran terjadi di bawah dan permukaan tanah. Sumber air dari dua parit dengan lebar 2 meter dan kedalaman 1 meter," sebutnya.

Teknis penanganan tim melakukan upaya pemadaman dan penyekatan di sekitar area terbakar. Hal itu guna mencegah api meluas serta merambat ke areal yang masih memiliki bahan bakar yang belum terbakar.

Satu regu Manggala Agni dibagi tim untuk melaksanakan pemadaman menggunakan tiga mesin. Dua tim menggunakan mesin ministreker, satu tim menggunakan mesin Z Power dan menggunakan Y Connection.

"Kondisi di lokasi masih ditemukan asap-asap tipis pada beberapa titik di bagian tengah," ujarnya.(antara/jpnn)