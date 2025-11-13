Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kebakaran Melanda 15 Rumah di Belawan

Kamis, 13 November 2025 – 09:25 WIB
Kebakaran Melanda 15 Rumah di Belawan - JPNN.COM
Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - MEDAN - Kebakaran menghanguskan 15 rumah di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). 

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan Wandro Abadi mengatakan informasi kebakaran di kawasan padat penduduk tersebut diterima pada Kamis (13/11) pukul 00.03 WIB.

Setelah menerima laporan, pihaknya mengerahkan delapan armada pemadam kebakaran dengan para petugas untuk menuju lokasi kejadian. Tim tersebut tiba di lokasi pada pukul 00.07 WIB.

Baca Juga:

"Ada 15 rumah semipermanen di Jalan Selebes Gg 7 Kelurahan Belawan II kami padamkan," kata Wandro Abadi di Medan, Kamis (13/11).

Dalam pemadaman itu, dia mengatakan, armada yang diturunkan dari berbagai posko dengan membawa total  25.000 liter air.

"Ada dari Markas Komando 0.0 dan unit pelaksana teknis. Total kurang lebih 25.000 liter air," kata dia.

Baca Juga:

Dugaan penyebab kebakaran berdasarkan laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Damakarmat Medan sedang dalam penyelidikan.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Jumlah jiwa dan beberapa KK yang terdampak masih tengah didata," ujarnya. (antara/jpnn)

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan mengerahkan delapan armada padamkan 15 rumah terbakar di Belawan, Medan.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kebakaran  Rumah Terbakar  Pemadam Kebakaran  Belawan  Medan 
BERITA KEBAKARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp