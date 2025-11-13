Kebakaran Melanda 15 Rumah di Belawan

jpnn.com - MEDAN - Kebakaran menghanguskan 15 rumah di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan Wandro Abadi mengatakan informasi kebakaran di kawasan padat penduduk tersebut diterima pada Kamis (13/11) pukul 00.03 WIB.

Setelah menerima laporan, pihaknya mengerahkan delapan armada pemadam kebakaran dengan para petugas untuk menuju lokasi kejadian. Tim tersebut tiba di lokasi pada pukul 00.07 WIB.

"Ada 15 rumah semipermanen di Jalan Selebes Gg 7 Kelurahan Belawan II kami padamkan," kata Wandro Abadi di Medan, Kamis (13/11).

Dalam pemadaman itu, dia mengatakan, armada yang diturunkan dari berbagai posko dengan membawa total 25.000 liter air.

"Ada dari Markas Komando 0.0 dan unit pelaksana teknis. Total kurang lebih 25.000 liter air," kata dia.

Dugaan penyebab kebakaran berdasarkan laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Damakarmat Medan sedang dalam penyelidikan.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Jumlah jiwa dan beberapa KK yang terdampak masih tengah didata," ujarnya. (antara/jpnn)