JPNN.com - Daerah

Kebakaran Melanda Bangunan Cagar Budaya di Kota Lama Semarang

Rabu, 27 Agustus 2025 – 08:43 WIB
Bangunan cagar budaya, yang menjadi tempat Resto Sego Bancakan, Toko Es Krim Mixue dan Pusat Oleh-Oleh Distrik 22 di Jalan Letjen Suprapto Kota Semarang, dilanda kebakaran. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - SEMARANG - Kebakaran melanda sebuah bangunan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/8) pagi. Api mulai diketahui sekitar pukul 03.45 WIB.

Dari pantauan JPNN.com di lokasi, ada sejumlah titik yang terdampak, seperti Resto Sego Bancakan, Pusat Oleh-Oleh Distrik 22, Toko Es Krim Mixue yang terletak di Jalan Letjen Suprapto tersebut.

Api yang melahap bangunan cagar budaya yang berdiri sejak 1908 itu sudah dipadamkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang. Di lokasi kejadian tersebut telah dipasang garis polisi.

Komandan Peleton 3 Damkar Kota Semarang Kusdianto mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan sembilan unit mobil pemadam kebakaran beserta 40 personel ke lokasi. Menurut dia, proses pemadaman kebakaran itu membutuhkan waktu sekitar satu jam.

“Pemadaman dimulai pukul 04.00 WIB dan satu jam kemudian api sudah bisa dikondisikan,” ujarnya kepada JPNN.com. “Tidak ada kendala berarti selama proses pemadaman,” tambahnya.

Dia menyebut ketersediaan air di lokasi turut mempercepat upaya petugas melakukan pemadaman kebakaran.

Dua hidran yang berada tepat di depan bangunan terbakar berfungsi optimal, sehingga suplai air lancar. 

“Alhamdulillah airnya kencang dan sangat membantu kami,” kata Kusdianto.

Kebakaran melanda bangunan cagar budaya di Kota Lama Semarang, Jawa Tengah. Damkar kerahkan 9 mobil dan 40 personel untuk memadamkan api.

