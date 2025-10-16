Kebakaran Melanda Gudang Ekspedisi di Cakung Jaktim, Ini Dugaan Penyebabnya

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda gudang ekspedisi (penyimpanan) milik PT Cuculemon di Jalan Cakung Cilincing Timur, Gang Damai RT 1 RW 6, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (15/10). Penyebab kebakaran diduga karena arus pendek listrik.

"Objek yang terbakar gudang penyimpanan dengan luas area terbakar sekitar 200 meter persegi milik PT Cuculemon. Penyebabnya dipicu arus pendek listrik," kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur Abdul Wahid saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis (16/10).

Informasi kebakaran itu diketahui sekitar pukul 18.46 WIB dari seorang warga bernama Aden. Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) bersama satu unit pemadam kebakaran untuk pengerahan awal.

Abdul menyebutkan arus pendek listrik pertama kali terlihat saat adanya percikan api di area lorong gudang.

Menurut dia, sejumlah karyawan sempat berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Namun, api sudah membesar dan menyebar dengan cepat.

"Api dimulai dari lorong gudang, lalu dicoba padamkan dengan alat pemadam api ringan (APAR) oleh karyawan, namun tidak dapat dikuasai dan membesar," jelas Abdul.

Unit pertama tiba di lokasi pada pukul 18.54 WIB dan langsung melakukan pemadaman.

Proses pemadaman dimulai satu menit kemudian, tepatnya pukul 18.55 WIB.