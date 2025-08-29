Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Aceh

Kebakaran Melanda Gudang Pabrik NPK Pupuk Iskandar Muda Aceh

Jumat, 29 Agustus 2025 – 18:55 WIB
Kebakaran Melanda Gudang Pabrik NPK Pupuk Iskandar Muda Aceh
Asap mengepul dari kebakaran pabrik NPK PT PIM Aceh Utara, Jumat (29/8/2025). ANTARA/HO

jpnn.com, BANDA ACEH - Kebakaran melanda gudang pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di kawasan Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara pada Jumat (29/8).

"Benar, telah terjadi kebakaran di area gudang pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda," kata AVP Humas PT PIM, Dedi Ikhsan saat dikonfirmasi dari Banda Aceh, Jumat.

Terkait kebakaran tersebut, pihaknya sedang melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait musibah itu.

Ia menyampaikan sementara ini api sudah dapat dipadamkan oleh tim pemadam internal yang bergerak cepat melakukan penanganan, sehingga situasinya tetap terkendali.

"Saat ini, kami sedang melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait. Tim pemadam kebakaran internal telah bergerak cepat melakukan penanganan agar situasi tetap terkendali," ujarnya.

Sejauh ini, Dedi belum dapat menjelaskan lebih detail penyebab kebakaran tersebut terjadi, dan sedang dilakukan investigasi dan evaluasi internal terlebih dahulu.

"Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan setelah proses investigasi dan evaluasi internal selesai dilakukan," kata Dedi Ikhsan.(antara/jpnn)

Kebakaran melanda gudang pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di kawasan Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara pada Jumat (29/8).

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

