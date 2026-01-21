Kebakaran Melanda Pusat Kuliner Pasar Mega Legenda, Polisi Pastikan tidak Ada Korban Jiwa

jpnn.com - BATAM - Kebakaran melanda pusat kuliner Pasar Mega Legenda di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/1) malam tadi. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang meludeskan belasan warung itu.

“Api dipadamkan sekitar pukul 20.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian (kebakaran) tersebut,” kata Direktur Samapta Polda Kepulauan Riau Kombes Joko Adi Nugroho di Batam, Rabu (21/1).

Kombes Joko menyebut pihaknya mengerahkan satu unit kendaraan taktis karhutla, satu water canon (AWC), serta 18 personel pengamanan dan penyelamatan (pamat) untuk membantu pemadaman bersama Damkar Kota Batam.

Dia menjelaskan peristiwa kebakaran terjadi Selasa (20/1) sekitar pukul 18.00 WIB, berdasarkan laporan dari pihak keamanan Pasar Mega Legenda.

Berdasarkan informasi pihak keamanan yang melihat pemilik warung berlari ke angkringan, dan api sudah membesar membakar beberapa warung makan, gudang berisi kayu palet dan beberapa tempat jualan lainnya.

Sebanyak dua unit mobil pemadan kebakaran Kota Batam tiba di lokasi kebakaran pukul 18.30 WIB, langsung melakukan pemadaman titik api. Disusul mobil pemadam berikutnya.

“Tim Turjawali Zona II sudah tiba di lokasi pukul 18.15 WIB membantu mengatur arus lalu lintas dan pengamanan lokasi kebakaran agar masyarakat tidak mendekat,” katanya.

Sekitar pukul 18.45 WIB, kendaraan karhutla dan AWC Samapta Polda Kepri tiba di lokasi membantu pemadaman bersama petugas Damkar Kota Batam.