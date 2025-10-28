Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kebakaran Menghanguskan 12 Kios Kayu di Sukahaji Bandung

Selasa, 28 Oktober 2025 – 07:50 WIB
Petugas pemadam saat melakukan pendinginan terhadap peristiwa kebakaran yang melanda 12 kios pedagang kayu di Sukahaji, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025). ANTARA/Rubby Jovan

jpnn.com - BANDUNG - Kebakaran menghanguskan 12 kios pedagang kayu di Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat.

Kepala Bidang Pemadam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPMKP) Kota Bandung Leonard mengatakan pihaknya menerima laporan pada pukul 04.32 WIB dan langsung menerjunkan tim.

DPMKP Kota Bandung mengerahkan 14 unit mobil pemadam guna memadamkan kebakaran yang melanda 12 kios pedagang kayu di  Sukahaji tersebut.

“Kami tiba di lokasi sekitar 13 menit setelah laporan masuk dengan objek yang terbakar kurang lebih 12 kios, dengan luas area sekitar 120 meter persegi,” katanya di Bandung, Selasa (28/10).

Leon menjelaskan 12 kios itu sebagian besar menjual kayu palet yang hangus terbakar dalam insiden tersebut.

Menurut dia, material kayu yang mudah terbakar menjadi kesulitan tersendiri dalam proses pemadaman api.

“Kesulitannya memang pada material kayu yang saling bertumpuk, sehingga kami agak sulit mengakses titik api di bagian bawah,” ungkapnya.

“Kami perlu melakukan penyuntikan air ke beberapa bagian untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa di bawah tumpukan kayu,” tambahnya.

Kebakaran menghanguskan 12 kios pedagang kayu di Sukahaji, Kota Bandung, Jawa Barat.

