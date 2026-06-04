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JPNN.com - Daerah

Kebakaran Menghanguskan 30 Rumah di Johar Baru Jakpus, Penyebab Masih Diselidiki

Kamis, 04 Juni 2026 – 11:05 WIB
Kebakaran Menghanguskan 30 Rumah di Johar Baru Jakpus, Penyebab Masih Diselidiki - JPNN.COM
Tangkapan layar - Api terlihat di lokasi kebakaran yang berada di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026). ANTARA/Khaerul Izan.

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda rumah warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (4/6) dini hari. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan  Jakarta Pusat mencatat kurang lebih 30 rumah warga di Kelurahan Tanah Tinggi hangus terbakar. "Objek yang terbakar berupa 30 bangunan perumahan," kata Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat Syarifudin di Jakarta, Kamis (4/6).

Menurut dia, kebakaran yang menghanguskan kurang lebih 30 rumah itu terjadi di Jalan Tanah Tinggi IV, RT 009/ RW 007, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakpus, pada Kamis (4/6), sekitar pukul 00.15 WIB.

Syarifudin mengatakan petugas menerima laporan kejadian kebakaran itu pada pukul 00.15 WIB.

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Kemudian, pada pukul 00.20 WIB, petugas mulai melakukan operasi pemadaman.

Sekitar satu jam kemudian, tepatnya pukul 01.35 WIB, petugas berhasil melokalisasi api.

Operasi dinyatakan selesai pada pukul 04.24 WIB.

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"Kami mengerahkan 23 unit mobil pemadam kebakaran dan 140 orang yang dibagi dua tahap," ujar Syarifudin.

Dia menyebutkan dugaan penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan.

Kebakaran melanda rumah warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (4/6) dini hari. Penyebab kebakaran masih diselidiki.

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TAGS   kebakaran  kebakaran rumah warga  tanah tinggi  Damkar  Rumah Terbakar 
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