Kebakaran Menghanguskan 350 Kios di Pasar Induk Kramat Jati

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 350 kios hangus terbakar dalam peristiwa kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/12) pagi.

"Ini total ada sekitar 350 kios terbakar," kata Direktur utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan di Pasar Induk Kramat Jati, Senin.

Agus mengatakan bahwa kebakaran dilaporkan muncul sekitar pukul 07.15 WIB dan menghanguskan ratusan kios di kawasan Los Buah Blok C2.

Kebakaran yang terjadi di area los buah sempat menimbulkan kepanikan di kalangan pedagang.

Namun, kesigapan petugas pemadam kebakaran dan sistem pengamanan internal pasar, api dikendalikan dalam waktu kurang dari satu jam.

"Pada pagi hari ini, pukul 07.15 WIB telah terjadi kebakaran di Pasar Induk, khususnya di Los Buah C2. Alhamdulillah, api sudah dipadamkan pada pukul 08.00 WIB,” ungkap Agus.

Hingga saat ini, petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan di lokasi untuk memastikan tidak ada potensi api kembali muncul. “Saat ini masih dilakukan proses pendinginan oleh Dinas Pemadam Kebakaran,” katanya.

Sebanyak 95 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang melanda di Pasar Induk Kramat Jati.