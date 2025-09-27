Close Banner Apps JPNN.com
Kebakaran Pabrik di Mesir, 8 Orang Tewas, 35 Luka

Sabtu, 27 September 2025 – 00:01 WIB
Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - KAIRO - Kebakaran melanda pabrik pakaian di Provinsi Gharbia, Mesir utara, Jumat.

Menurut data awal, delapan orang tewas dan 35 lainnya terluka setelah kebakaran terjadi di pabrik pakaian tersebut.

Kementerian Kesehatan Mesir mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa setelah menerima peringatan itu mereka segera mengirim 26 ambulans dengan peralatan lengkap ke lokasi kobaran api, yang terjadi di daerah Yamani di distrik El-Mahalla El-Kubra pada pagi hari.

Kementerian itu menambahkan bahwa tim ambulans memindahkan 35 orang yang terluka ke Rumah Sakit Umum Mahalla, yang mana korban menerima perawatan medis yang diperlukan.

Selain itu, kementerian mengatakan bahwa pasukan pertahanan sipil melanjutkan operasi penyelamatan dan pemindahan puing -puing untuk mencari yang korban luka atau meninggal.

Sementara, koordinasi penuh dengan semua otoritas terkait sedang berlangsung untuk memastikan keselamatan publik. (antara/jpnn)

Kebakaran melanda pabrik pakaian di Provinsi Gharbia, Mesir utara, Jumat, delapan orang tewas dan 35 lainnya luka.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

