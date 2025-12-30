Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sulut

Kebakaran Panti Werdha Damai di Manado, Jasad 15 Korban tak Dapat Dikenali

Selasa, 30 Desember 2025 – 08:26 WIB
Kebakaran Panti Werdha Damai di Manado, Jasad 15 Korban tak Dapat Dikenali - JPNN.COM
Polda Sulut mengumpulkan data-data dari pihak keluarga korban. ANTARA/HO-Polda Sulut

jpnn.com - MANADO - Kebakaran melanda Panti Werdha Damai di Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara. Jasad 15 korban kebakaran sudah tidak dapat dikenali.

"Dalam peristiwa ini sebanyak 16 orang menjadi korban, yang mana 15 jasad di antaranya dalam kondisi sudah tidak bisa dikenali," kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Alamsyah P Hasibuan di Manado, Selasa (30/12).

Dia menjelaskan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Roycke Harry Langie telah memerintahkan menurunkan tim, terdiri atas Inafis Ditreskimum, Bidlabfor dan Tim DVI Bid Dokkes, guna membantu Polresta Manado untuk melakukan olah TKP dan proses identifikasi.

Baca Juga:

Kabid Dokkes Polda Sulawesi Utara AKBP dr. Tasrif mengatakan saat ini pihaknya melaksanakan fase pertama identifikasi, yaitu olah TKP.

"Kami berhasil mengevakuasi sebanyak 16 jenazah ke Rumah Sakit Bhayangkara Manado," katanya.

Dia menjelaskan bahwa fase selanjutnya adalah ante mortem.

Baca Juga:

Dalam fase tersebut akan dikumpulkan data dari pihak keluarga korban.

"Kami akan mengambil sampel DNA keluarga dan juga korban," lanjutnya.

Kebakaran melanda Panti Werdha Damai di Manado. Jasad 15 korban tak dapat dikenali.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kebakaran  Panti Werdha Damai  Polda Sulut  jasad korban kebakaran 
BERITA KEBAKARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp