Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sulut

Kebakaran Panti Wreda di Manado Menewaskan 16 Orang Lansia

Selasa, 30 Desember 2025 – 08:20 WIB
Kebakaran Panti Wreda di Manado Menewaskan 16 Orang Lansia - JPNN.COM
Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Utara melakukan proses identifikasi 16 korban kebakaran Panti Wreda Damai, Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Manado, Sulut. ANTARA/HO-Polda Sulut

jpnn.com - Kebakaran yang melanda Panti Wredha Damai di Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara menewaskan 16 orang lanjut usia (lansia).

Jasad para korban kebakaran panti jompo itu diidentifikasi oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Utara (Sulut) di Manado.

"Saat ini tim sedang melakukan proses identifikasi seluruh korban meninggal dunia di RS Bhayangkara Polda Sulut hingga diketahui identitas lengkap dan dilakukan koordinasi dengan pihak keluarga," kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan di Manado, Senin (29/12/2025).

Baca Juga:

Dia berharap keluarga 16 korban yang meninggal dapat menghubungi Posko DVI Ante Mortem di RS Bhayangkara Manado.

Kabid Humas menyebutkan peristiwa kebakaran Panti Wredha Damai terjadi pada Minggu (28/12) sekitar pukul 20.36 Wita.

Kobaran api kemudian berhasil dipadamkan oleh tiga unit kendaraan pemadam kebakaran milik Pemkot Manado, pada pukul 21.30 Wita.

Baca Juga:

Mendapat laporan kebakaran, aparat Kepolisian langsung bertindak cepat mendatangi dan mengamankan TKP kebakaran.

"Personel Polsek Tikala bersama Satuan Samapta Polresta Manado segera mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mencegah gangguan keamanan," ujarnya.

Kebakaran panti wreda atau panti jompo di Manado, Sulawesi Utara menewaskan 16 lansia. Di mana 15 korban sudah tidak dapat dikenali.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kebakaran  Panti Wreda  Panti Jompo  Manado  meninggal dunia  Lansia  Polda Sulut 
BERITA KEBAKARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp