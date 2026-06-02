JPNN.com - Daerah

Kebakaran Permukiman di Kawasan Pasar Jiung Kemayoran, 3 Orang Terluka

Selasa, 02 Juni 2026 – 08:05 WIB
Foto udara suasana kebakaran melanda permukiman di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Senin (1/6/2026). Sebanyak 33 unit mobil pemadam kebakaran beserta 100 personel dikerahkan untuk menangani kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk tersebut. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

jpnn.com - JAKARTA - Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah mengatakan bahwa ada tiga orang mengalami luka akibat kebakaran yang melanda permukiman di kawasan Pasar Jiung Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ketiga korban kini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat.

"Ada tiga orang yang mengalami korban luka," kata Kompol Agung Ardiansyah di Jakarta, Selasa (2/6).

Agung menjelaskan bahwa saat ini ketiga korban sudah dirawat di dua rumah sakit berbeda.

Dia menyebut dua orang di RS Hermina Kemayoran, dan satu lainnya dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo.

"Untuk dua korban, yaitu Puput dan Dika dirawat di RS Hermina, sementara Suparno di RSCM," ungkapnya.

Sebelumnya, kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Kampung Pasar Jiung, Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin (1/6/2026) sekitar pukul 20.55 WIB.

Dinas Gulkarmat DKI Jakarta mengerahkan 35 unit mobil pemadam dengan 165 personel untuk menjinakkan api yang diduga dipicu oleh korsleting listrik.

