Kebakaran Rumah di Bojongloa Kidul Bandung, 1 Lansia Meninggal Dunia

jpnn.com - BANDUNG - Seorang pria lanjut usia (lansia), Aceng (78), meninggal dunia dalam insiden kebakaran rumah di Jalan Ciparay Tengah, Kelurahan Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/6).

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kota Bandung Soni Bakhtiyar mengatakan, kejadian ini berawal dari terdengarnya suara ledakan sekitar pukul 02.00 WIB. Tidak berselang lama, muncul api yang membakar rumah.

"Kejadian bermula saat dini hari terdengar ada suara ledakan yang kemudian disusul dengan munculnya kobaran api yang cukup besar," kata Soni saat dikonfirmasi.

Si jago merah kemudian berkobar hebat dan melahap bangunan rumah kontrakan. Petugas Disdamkarmatan Kota Bandung yang menerima laporan tersebut langsung menuju lokasi kejadian.

Dalam penanganan ini, Disdamkarmatan Kota Bandung mengerahkan tiga unit mobil pemadam kebakaran dan sepuluh petugas. Sekitar tujuh meter kubik air digunakan untuk memadamkan api

"Petugas langsung mengecek pada area yang terbakar di lanjutkan pemadaman," ucapnya.

Tak butuh waktu lama untuk petugas damkar menjinakkan api. Meski kobaran api terus mengecil, petugas melakukan pengecekan guna mengantisipasi munculnya api lagi.

Namun, saat pengecekan berlangsung, petugas menemukan seorang pria lansia dalam kondisi terbakar. Petugas kemudian berkoordinasi dengan Tim Inafis Polrestabes Bandung.