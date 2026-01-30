Kebakaran Rumah di Jagakarsa Jaksel, 1 Orang Meninggal Dunia

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda satu rumah tinggal di Jalan Teratai XIV 6-8, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Jumat (30/1).

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan mencatat satu korban jiwa dalam peristiwa kebakaran rumah tinggal tersebut.

"Korban jiwa satu orang atas nama Beti berusia 60 tahun dengan jenis kelamin perempuan," kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal saat dihubungi di Jakarta, Jumat (30/1).

Asril mengatakan mengatakan saat ini situasi masuk tahap kuning atau dalam pemadaman.

Pada awalnya, saat itu koordinator kebersihan sedang melakukan monitoring wilayah dengan melihat asap tebal yang menimbulkan api di teras rumah.

"Kemudian dia melapor dan warga sekitar melakukan usaha pemadaman dengan APAR dan pemadaman tradisional," ucapnya.

Sebanyak 112 personel atau 18 unit dikerahkan pukul 09.42 WIB dan awal pemadaman dimulai pukul 09.48 WIB.

Kerugian kebakaran ditaksir mencapai Rp 1.069.740.000 atau Rp 1 miliar lebih dengan luas area yang terbakar 210 meter persegi (M2). (antara/jpnn)